Engagierter Betriebsrat geht in Rente : Thyssenkrupp-Süd verabschiedet Werner von Häfen

Hüttenheim/Wanheim Kollegen und Weggefährten verabschiedeten Werner von Häfen, den Vorsitzenden des Betriebsrates von Thyssenkrupp-Süd.

Markanter Schnauzbart, Schutzhelm und eine Sprache ohne Schnörkel – so kennt man seit einem Vierteljahrhundert Werner von Häfen bei öffentlichen Auftritten wie Demonstrationen oder Arbeitskämpfen. Jetzt geht der langjährige Vorsitzende des Betriebsrates von Thyssenkrupp-Süd in den Ruhestand. Am Freitag verabschiedeten ihn Kollegen und Weggefährten im Vereinshaus der Wanheimer Kanugilde. Seit 1984 war von Häfen im Betriebsrat des Grobblechstandortes in Hüttenheim, 25 Jahre stand er an der Spitze der Arbeitnehmervertretung, und dienstältester Mitarbeiter von Thyssenkrupp Steel war der engagierte Gewerkschafter auch, der 1994 seine Lehre als Walzwerker bei der ehemaligen Mannesmann-Hütte begonnen hatte.