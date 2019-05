Werkstatt-Skandal : WfbM: Zehn-Tage-Trip nach Kalifornien

Nach der jüngsten Berichterstattung über die Gehaltsaffäre bei der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) haben sich ehemalige Mitarbeiter bei der RP gemeldet und über eine USA-Reise berichtet.

Im Sommer 2015 ging eine junge Judokämpferin, die bei der WfbM beschäftigt war, bei den „Special Olympics“ in Los Angeles an den Start. „Wir hatten uns zuvor natürlich sehr darüber gefreut, dass sie sich für die Olympischen Spiele behinderter Menschen qualifizieren konnte“, erinnert sich ein ehemaliger Werkstatt-Mitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden möchte. Dass die junge Frau nicht allein nach Kalifornien fliegen würde, war natürlich klar. „Als Frau Rogg dann aber eine 19-köpfige Delegation zusammenstellte, habe ich mich schon gewundert“, sagt er. Auf seinen Hinweis, dass dies ja ein ganz schön kostspieliges Unterfangen werden könnte, habe ihm die Geschäftsführerin wörtlich geantwortet: „Geld spielt keine Rolle.“

Und so kam es, dass ein Tross von 19 Werkstatt-Angehörigen nach Los Angeles flog – für insgesamt zehn Tage. „Ich habe das durchgerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die ganze Aktion bestimmt zwischen 80.000 und 100.000 Euro gekostet haben müsste. Inzwischen passt das aber ins Bild, weil so viel Geld verbrannt wurde. Allerdings wundere ich mich, dass diese Reise gar nicht in den Berichten der Rechnungsprüfer auftaucht“, so der ehemalige Mitarbeiter. Es war für ihn der Anfang vom Ende, dass er sich sich innerlich mit der WfbM nicht mehr identifizieren konnte. „Als im gleichen Jahr bekannt gegeben wurde, dass es diesmal kein Weihnachtsgeld für die Beschäftigten geben würde, war ich entsetzt.“ Für die elf Menschen mit Handicap, die zur 19-köpfigen Delegation gehörten, sei diese Reise dagegen sicher ein ganz besonderes Erlebnis gewesen.