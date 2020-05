Ärger um Baustellenumleitung : Wenig Hoffnung für lärmgeplagte Anwohner

DUISBURG/MOERS Nachdem die Stadt Moers wie berichtet bereits die Römerstraße als beste Alternative für eine Baustellenumleitung ansieht, äußerte sich am Donnerstag die Stadt Duisburg ganz ähnlich. Auch bei der Cölve-Brücke ist weiter Geduld gefragt.

Die lärmgeplagten Anwohner der Römerstraße in Oestrum können sich nur wenig Hoffnung auf eine kurzfristige Verbesserung ihrer Situation machen. Am Donnerstag äußerte sich auch die Stadt Duisburg auf Anfrage der Redaktion auf die Kritik der Anwohner. Wie berichtet hatten die Anlieger der Römerstraße moniert, dass der Umleitungsverkehr für die Baustelle an der Düsseldorfer Straße in Moers-Schwafheim über ihre Straße und nicht über Moerser Stadtgebiet führt. „Natürlich sind wir uns bewusst, dass jede Baustelle und die dazugehörige Umleitung immer auch eine Belastung für betroffene Anwohner mit sich bringt“, teilte die Stadt jetzt mit. Gleichzeitig sei es nicht einfach, für den Verkehr auf der Düsseldorfer Straße in Moers eine Ausweichstrecke zu finden, die gleichermaßen von den Verkehrsteilnehmern akzeptiert wird und für Anwohner auf beiden Seiten der Stadtgrenze ein Minimum an zusätzlicher Belastung darstellt. „Vor diesem Hintergrund erscheint die Umleitungsführung über die Römerstraße als bestmögliche Alternative“, so Stadtsprecher Malte Werning. Die Stadt Duisburg nehme die Anregungen der Bürger „sehr ernst“. So versuchen wir die Situation vor Ort zu verbessern, indem die Straße „Auf dem Pickert“ nur noch zur Befahrung für Anlieger ausgewiesen ist. Auch die Rubensstraße sei aktuell für durchfahrende Fahrzeuge gesperrt und bleibe lediglich für Anlieger frei. Federführend sei ohnehin die Stadt Moers: „Die Römerstraße befindet sich zwischen Länglingsweg und der Düsseldorfer Straße auf Moerser Stadtgebiet und wird, von dem kurzen Teilstück im Bereich der Kreuzung Moerser Straße/Römerstraße abgesehen, nicht von uns unterhalten.“ Bei der Cölve-Brücke befinde man sich mit Moers in einem „zielorientierten Dialog zu weiteren Vorgehensweise“.