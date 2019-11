Weltrekordversuch : Duisburger wollen Krake aus 10.000 Luftballons bauen

Duisburg Aus über 10.000 Ballons soll im Landschaftspark Duisburg-Nord das „größte Unterwassertier aus Luftballons“ entstehen. Der Weltrekordversuch soll den bestehenden Rekord aus Singapur einstellen. Stattfinden wird der Weltrekordversuch im Rahmen des diesjährigen Lichtermarktes.

Die Zeit des Lichtermarktes wird in Duisburg zur Zeit der Rekorde. Und der Landschaftspark als Standort entwickelt sich zum Weltrekord-Hotspot des Ruhrgebietes. Nach der weltgrößten Sandburg und der weltgrößten Eisskulptur soll im Rahmen des diesjährigen Lichtermarktes im stillgelegten Hüttenwerk der Weltrekord im „Herstellen des größten Unterwassertiers aus Luftballons“ aufgestellt werden. Anlass ist der beliebte weihnachtliche Lichtermarkt, der am Wochenende 29. November bis 1. Dezember im Industriepark im Duisburger Norden stattfinden wird.

Hinter dem Weltrekordversuch steckt wie auch schon in den vergangenen Jahren Duisburgs großer Reiseveranstalter Schauinsland, der mit der Aktion auf seine Reisekataloge aufmerksam machen will. Zehn professionelle Ballonkünstler werden über die drei Lichtermarkt-Tage mit der Unterstützung von zehn Helfern aus über 30.000 Luftballons eine weihnachtliche Unterwasserwelt kreieren. Das dann irgendwann hoffentlich „größte Unterwassertier aus Ballons“– ein Krake – soll den bestehenden Weltrekord aus Singapur überbieten. Olaf Kuchenbecker, Rekordrichter beim Rekord-Institut Deutschland, wird am 29. November ab 17.30 Uhr überprüfen, ob alle erforderlichen Kriterien eingehalten wurden und ob das „Unterwassertier“ auch tatsächlich rekordwürdig ist.