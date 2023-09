Weltrekordversuch aus Duisburg Größter Reisekoffer der Welt geplant – Lukas Podolski auch dabei

Die Vorbereitungen für den nächsten Weltrekordversuch des Konzerns liefen seit Monaten, in der kommenden Woche beginne die heiße Phase. Dann sollen am Hockenheimring die Aufbauarbeiten für den weltweit größten Nachbau eines Reisekoffers starten. „Zu einem so spektakulären Event gehört einfach auch ein spektakulärer Weltrekordversuch und natürlich hat er bei uns etwas mit Urlaub zu tun“, erklärt Touristikchef Andreas Rüttgers und fügt hinzu: „Wer kennt es nicht? Egal wie groß der Koffer ist, er ist immer zu klein für all das, was man gerne mitnehmen würde. Deshalb sind wir auf die Idee gekommen, den größten Reisekoffer der Welt nachzubauen.“