Hochhaus in Duisburg : So läuft die Sprengung des „Weißen Riesen“ ab

Am 24. März 2019 wurde der erste „Weiße Riese“ in Duisburg gesprengt. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Duisburg Am 5. September soll der zweite „Weiße Riese“ in Duisburg-Hochheide fallen. Jetzt steht auch der genaue Zeitplan fest. Ein Überblick darüber, wann die Sperrung beginnt und welche Einschränkungen sonst noch zu erwarten sind.

Eine Monat vor der Sprengung des zweiten „Weißen Riesen“ in Duisburg-Hochheide hat die Stadt den genauen Zeit- und Evakuierungsplan veröffentlicht. Demnach soll das Gebäude an der Ottostraße 24-30 am Sonntag, 5. September um 12 Uhr gesprengt werden. Die damiteinhergehenden Sperrungen und Evakuierungen beginnen bereits am frühen Morgen.

So müssen die insgesamt rund 1750 in der Evakuierungszone wohenenden Menschen ihre Wohnungen und Häuser in der Sperrzone bis spätestens 8 Uhr morgens verlassen. Die Zone umfasst folgende Adressen: Paula-Echter-Straße 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 und 29; Husemannstraße 7, 9, 33, 35, 37, 39 und 41; Ottostraße 1a bis 13b und 15 bis 52; Hanielstraße 17, 19, 21, 36, 38, 40 und 42; Lindenstraße 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42 und 44 sowie Moerser Straße 180.

Hilfsbedürftige können sich laut Stadt unter der Telefonnummer 0203 2832000 melden. Ein Aufenthaltsraum für den Zeitraum der Sprengung steht zudem an der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule (Hamborner Straße 274-278, 47166 Duisburg) zur Verüfgung. Dort gebe es ausreichend Parkplätze. Es soll allerdings ab 7.30 Uhr auch ein Shuttleservice ab den Haltestellen „Prinzenstraße“, „Ottostraße“ und der Ecke Husemannstraße/Lauerstraße geben.

Einschränkungen wird es am 5. September auch im Straßenverkehr geben. Ottostraße (zwischen Moerser Straße und Husemannstraße) und Husemannstraße (zwischen Kirchstraße und Lauerstraße) sind ab 8 Uhr gesperrt. An der Moerser Straße (zwischen Kirchstraße und Kreuzung Rheinpreußenstraße/Lauerstraße) beginnt die Sperrung laut Stadt lageangepasst zwischen 8 und 10 Uhr. Die Buslinien der NIAG und der DVG fahren zudem ab 8 Uhr nicht mehr die Haltestellen „Ottostraße“ (Linien 911, 916, 917, 926, 929), „Hochheide Markt“ (916, 917, 926, 929) und „Prinzenstraße“ (926) an. Die Linie 926 hält in Fahrtrichtung Duisburg an der Haltestelle „Friedhofsallee“ der Linie 912.

Halteverbote gelten in der Evakuierungszone schrittweise sogar bereits ab Freitag, 3. September. Dann zunächst an der Ottostraße. Samstags wird die Sperrung auf die Glückaufstraße und den Bürgermeister-Bongartz-Platz ausgeweitet, sonntags auch auf die Husemannstraße, Ottostraße, Lindenstraße, Hanielstraße, Moerser Straße, Kirchstraße, Parkplatz Dr.-Kolb-Straße (Glückaufhalle) und den Marktplatz Hochheide ausgeweitet. Fahrzeuge, die im Halteverbot halten oder parken, werden laut Stadt abgeschleppt.

Um einen sicheren Ablauf der Sprengung und der damit einhergehenden Maßnahmen zu gewährleistern, ist die Feuerwehr am 5. September mit rund 250 Kräften im Einsatz. 200 Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamts sollen insbesondere die Räumung der Evakuierungszone kontrollieren. Wegen der weiträumigen Absperrungen und der quasi nicht vorhanden Sichtmöglichkeiten, bittet die Stadt Duisburg auf eine Anreise in die Nähe des Weißen Riesen abzusehen und stattdessen die Live-Übertragung im WDR zu verfolgen. Beschwerden im Zusammenhang mit der Sprengung können an info@diesprengung.de oder an die P&Z GmbH unter Tel. 01800 5000167 gerichtet werden.

Der Sprengtermin für das Hochhaus in Hochheide war wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben worden. Zunächst sollte es bereits im Herbst 2020 fallen. Der erste „Weiße Riese“ wurde bereits 2019 gesprengt.

(mlat)