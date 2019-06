Wein und seine historische Bedeutung für Duisburg : „Verschenkt und vertrunken“

Wein – ein bedeutender Posten in der Stadtrechnung: Zu Mercators Zeiten war der Wein durchaus von wirtschaftlicher Bedeutung. Mercator selbst schätzte ihn als „Medizin“.

Mit Weinseminaren hatte der Name nichts zu tun. Vielmehr handelte es sich um eine städtische Einrichtung, die Schankkonzessionen und öffentliche Aufgaben an private Pächter vergab, berichtete Hans Homann 1968 im Heimatjahrbuch. Dazu gehörte das Einziehen der Wegegelder, die Wartung und Handhabung der Stadtwaage, das Zerlegen von Schweinen (Schweineschneiden) und das Einziehen des Zehnten.

Das Vergabeverfahren fand in Form einer Versteigerung statt, bei der derjenige Bewerber den Zuschlag erhielt, der die höchste Pachtsumme bot. Die Versteigerung bis zum Zuschlag dehnte man gern über einen möglichst langen Zeitraum. Nacheinander wurden drei Kerzen abgebrannt. Erst dann, wenn die dritte Kerze ihren Schein über die Tische der Weinschule warf, konnte die endgültige Vergabe des angebotenen Amtes erfolgen. Stockte das Höherschrauben des Preises bei der Versteigerung, dann rief der Bürgermeister: „Wer noch einen Gulden höher steigert, der erhält dafür einen Quart Wein!“ Viele der Anwesenden lockte diese Art von Prämie. Mit dem Steigern des Preises wuchs die Aussicht, einen möglichst hohen Anteil von dem guten Ratswein zu erhalten. Wer das Pech hatte, der letzte der Steigernden zu sein, musste einen vergleichsweise hohen Preis für sein gewonnenes Amt bezahlen. Die anderen freuten sich über die kostenlos erhaltenen Anteile am Ratswein. Da sie den Wein nicht auf einmal trinken konnten, ließen sie sich Trinkmarken aushändigen, die sie jederzeit in der Weinschule in entsprechende Mengen auslösen lassen konnten. Der Rebensaft war Teil der Duisburger Stadtkultur. Wenn ein Haus verkauft wurde, gab es nach alter Sitte anschließend für die Schöffen und Zeugen einen guten Umtrunk, das Weinkaufgeld. Zu besonderen Ereignissen gehörte ganz einfach Wein.