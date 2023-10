Aktuelle Sicherheitslage in Duisburg „Der Weihnachtmarkt ist so abgesichert, wie er nur abgesichert sein kann“

Nach der Festnahme von Tarik S., der geplant haben soll, mit einem Lkw in eine Pro-Israel-Demo zu fahren, wurden für so manch einen Erinnerungen an das Jahr 2016 wach. Damals, als Anis Amri mit einem Lkw über den Weihnachtsmark am Breitscheidplatz in Berlin fuhr und dabei elf Menschen tötete.