Die Adventszeit kann kommen So schön ist der Duisburger Weihnachtsmarkt 2023

Schon seit dem Vormittag waren zahlreiche Besucher über den Markt flaniert. Mit rund 100 Buden, Ständen, Wagen und Kinderkarussells ist der Weihnachtsmarkt in etwa so groß wie im Vorjahr. Nur der vegane Weihnachtsmarkt auf dem Münzplatz findet in diesem Jahr wie berichtet nicht statt. Ganz neu in diesem Jahr die festliche Beleuchtung – ohne die schon längst zur Tradition gewordenen blauen Weihnachtsbäume. Die wurden zwar ausgemustert, aber nicht recycelt: „Sie wurden an eine kleinere Stadt verkauft, so sie weiter in Gebrauch bleiben“, verriet Alexander Klomparend, Sprecher von Duisburg Kontor.