Öffnungszeiten, Parken, Angebot Was Sie über den Duisburger Weihnachtsmarkt 2023 wissen müssen

Grundsätzlich gilt: Wegen des gesperrten Karl-Lehr-Brückenzuges und der damit verbundenen Umleitungen ist vor allem für Besucher, die aus Richtung des Duisburger Nordens kommen, eine staufreie An- und Abreise kaum möglich. Es empfiehlt sich also, mehr Zeit als sonst einzuplanen. Nicht zuletzt wegen überfüllter Zufahrtsstraßen sowie ausgelasteter oder überfüllter Parkhäuser und Tiefgaragen wurde in den Vorjahren stets dazu geraten, mit Bus und Bahn zum Weihnachtsmarkt zu fahren. Wegen zahlreicher Sperrungen und Baustellen wird aber auch das in diesem Jahr meist länger dauern. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hatte dazu in der Vergangenheit auch mehr Fahrten in die Innenstadt und ein vergünstigtes „Xmas-Ticket Ruhr“ angeboten. 2022 hatte es das aber nicht gegeben, in diesem Jahr wird es vermutlich ebenfalls nicht angeboten.