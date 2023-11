Beleuchtung, Eisbahn und vieles mehr Das sind die Neuheiten auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt 2023

Bekannt war der Duisburger Weihnachtsmarkt immer für die blau beleuchteten Tannenbäume. Dieses Jahr ginge man die Beleuchtung anders an, so Uwe Kluge von dem Weihnachtsmarkt-Veranstalter Duisburg Kontor — anstelle der blauen, kälteren Lichter sehe man auf dem Markt warm-weiße Beleuchtung mit einem neuen Konzept. Große Torbogen mit der Aufschrift „Duisburg wünscht frohe Weihnachten“ ersetzen ab diesem Jahr die blauen Wahrzeichen der Ruhrmetropole. „Dabei wird die Beleuchtung nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt sein, sondern ganz gezielt auch in die Stadt hineingehen“, verkündet Kluge. So soll beispielsweise ein „Sternenweg“ auf dem Portsmouth-Platz am Hauptbahnhof allen Besuchern den Weg zum Weihnachtsmarkt zeigen. Außerdem werden dieses Jahr auch die Zugangsstraßen mit neuen Lichtelementen versehen, um vermehrt auf den Weihnachtsmarkt aufmerksam zu machen.