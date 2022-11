Öffnungszeiten, Parken, Angebot Was Sie über den Duisburger Weihnachtsmarkt wissen müssen

Fast alle Parkplätze im Innenstadtbereich sind kostenpflichtig. Erfahrungsgemäß kann es in den Tiefgaragen und den Parkhäusern in der City gerade an den Samstagen in der Vorweihnachtszeit auch schon mal voll werden. Verschärft wird die Situation in diesem Jahr durch die schon seit Monaten gesperrte Zufahrt der Tiefgarage am König-Heinrich-Platz gegenüber dem Theater. Wegen der Sanierungsarbeiten fallen rund 160 Stellplätze weg. Wie lange die Arbeiten noch andauern, kann auch der Betreiber Goldbeck nicht vorhersagen.