Event in der Innenstadt : So soll der Duisburger Weihnachtsmarkt 2022 aussehen

Bunt, glitzernd, romantisch: der Weihnachtsmarkt in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Bereits am Donnerstag, 10. November, wird in der Duisburger Innenstadt der Weihnachtsmarkt 2022 eröffnet. Was geblieben ist und was diesmal anders ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie viele Stände gibt es auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt?

Mehr als 100 Stände sollen entlang der Königstraße, Münzstraße, Kuhtor und Düsseldorfer Straße aufgebaut werden. Die Zahl der Buden ist damit nur geringfügig kleiner als im vergangenen Jahr. Außerdem kann der hintere Teil der Düsseldorfer Straße wegen der Großbaustelle für die neuen Torhäuser an Stelle der alten Zentralbibliothek beziehungsweise der ehemaligen Volksbankzentrale nicht genutzt werden. Geboten werden weihnachtliches Kunsthandwerk, Geschenkestände, Glühweinbuden, Imbiss- und Getränkestände.

Welche Attraktionen wird es auf dem Weihnachtsmarkt geben?

Die traditionelle Eislaufbahn der Stadtwerke am Kuhtor wird es in diesem Jahr nicht geben. Der energetische Aufwand ist den Veranstaltern einfach zu hoch. Das Riesenrad im Bereich Steinsche Gasse/Kuhtor wird dagegen wieder an seinem gewohnten Platz stehen. Weihnachtsmarktbesucher können sich das bunte Treiben also wieder aus der Vogelperspektive anschauen.

Lesen Sie auch Große Übersicht : Diese Weihnachtsmärkte finden 2022 in NRW statt

Weihnachtsbeleuchtung und Co. - So reagiert Duisburg auf die Energiekrise

Die traditionell in Blau gehaltenen Weihnachtsbäume entlang der Flaniermeile sind ebenso wie die hell leuchtenden „Eisbäume“ schon in den Jahren zuvor auf LED umgestellt worden, die mit vergleichsweise wenig Energie auskommen. Allerdings wird die Beleuchtung in diesem Jahr wohl erst angemacht, wenn es dämmert beziehungsweise dunkel ist, um noch mehr Energie sparen zu können.

Foto: Christoph Reichwein 17 Bilder So schön ist der Weihnachtsmarkt in Duisburg 2016

Glühwein-Preise und Standgebühren

Die Standgebühren will DuisburgKontor als Veranstalter in diesem Jahr nicht erhöhen. Die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise, der Fachkräftemangel und der Mindestlohn werden für die Aussteller aber trotzdem die Kosten für die Standbetreiber ordentlich nach oben drücken. Wie sich das auf den Becher Glühwein auswirkt – der sonst (ohne „Schuss“) meist so um die 3,50 Euro kostete – ist noch unklar. Glühwein, Eierpunsch & Co. sind ebenso energiefressend wie Bratwurst, Reibekuchen und Pommes. Es ist zu befürchten, dass die allgemein gestiegenen Preise auch auf den Weihnachtsmarkt durchschlagen. Details dazu sind aber noch nicht bekannt.

Wo kann ich beim Duisburger Weihnachtsmarkt parken?

Fast alle Parkplätze im Innenstadtbereich sind kostenpflichtig. Erfahrungsgemäß kann es in den Tiefgaragen und den Parkhäusern in der City gerade an den Samstagen in der Vorweihnachtszeit auch schon mal voll werden. Verschärft wird die Situation in diesem Jahr durch die schon seit Monaten gesperrte Zufahrt der Tiefgarage am König-Heinrich-Platz gegenüber dem Theater. Wegen der Sanierungsarbeiten fallen rund 160 Stellplätze weg. Wie lange die Arbeiten noch andauern, kann auch der Betreiber Goldbeck nicht vorhersagen.

Anreise mit Bus und Bahn

Nicht zuletzt wegen überfüllter Zufahrtsstraßen sowie ausgelasteter oder überfüllter Parkhäuser und Tiefgaragen wurde in den Vorjahren stets dazu geraten, mit Bus und Bahn zum Weihnachtsmarkt zu fahren. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) hatte dazu in der Vergangenheit auch mehr Fahrten in die Innenstadt und ein vergünstigtes „Xmas-Ticket Ruhr“ angeboten. Das galt für Fahrten zu den Weihnachtsmärkten nach Duisburg, Essen und Dortmund und erhielt obendrein auch noch Verzehrgutscheine. Ähnliches ist in diesem Jahr allerdings nicht vorgesehen: „Ein Weihnachtsmarktticket ist seitens der DVG für dieses Jahr aktuell nicht geplant. Wir könnten das auch nicht alleine entscheiden, sondern immer nur mit Genehmigung des VRR“, erklärte DVG-Sprecherin Kathrin Naß auf Anfrage unserer Redaktion..

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt 2022?

Im Vorjahr war die 2G-Regelung ein viel diskutiertes Thema. Dürfen nur Geimpfte, Getestete und Genesene auf den Weihnachtsmarkt? Und wer kontrolliert das? In diesem Jahr könnte vieles einfacher werden. Zumindest nach jetzigem Stand gibt es keine Auflagen. Wer im Gedränge aber lieber eine Maske aufsetzen möchte, der kann das natürlich gerne tun.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Der Duisburger Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag, 10. November, offiziell eröffnet. Letzter Öffnungstag ist am Freitag, 30. Dezember. Geschlossen ist er lediglich am Totensonntag, 20. November, sowie an Heiligabend, 24. Dezember und am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Ausnahmen sind der 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember (13 bis 21 Uhr), und der 30. Dezember (11 bis 20 Uhr).

(mtm)