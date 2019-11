Kostenpflichtiger Inhalt: Öffnungszeiten, Eisbahn und Co. : Was Sie über den Duisburger Weihnachtsmarkt wissen müssen

Der Duisburger Weihnachtsmarkt wird auch in diesem Jahr wieder von vielen Tausend LEDs erleuchtet. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Am 14. November geht der Duisburger Weihnachtsmarkt in seine 40. Auflage. Wir erklären, wann die Büdchen öffnen, wie das Programm aussieht und was es in diesem Jahr Neues gibt.