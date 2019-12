Weihnachtsmarkt in Duisburg : Freude übers Riesenrad, Ärger über Bettelei

Duisburg Die Geschäfte der Händler auf dem Weihnachtsmarkt laufen offenbar prächtig, der Veranstalter ist zufrieden. Eine Bilanz zur Halbzeit des langen Markttreibens.

Es ist elf Uhr morgens. Weihnachtskarten werden neu sortiert und drapiert. Am Bonbonstand stehen bereits die ersten Kunden auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. 24 Tage Duisburger Weihnachtsmarkt sind vergangen – die Hälfte ist nun also um. Zeit für eine erste Bilanz.

Uwe Kluge, Geschäftsführer von Marktveranstalter Duisburg Kontor, ist der Mann, der weiß wie es läuft: „Freiluftveranstaltungen sind grundsätzlich immer abhängig von der jeweiligen Witterung. In diesem Jahr war sie in den ersten drei Wochen des Weihnachtsmarktes fast ideal.“ Das habe für eine gute Besucherresonanz gesorgt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Kluge.

Rundgänge Am heutigen Mittwoch sowie am 18. und am 26. Dezember finden jeweils ab 18 Uhr kulinarische Rundgänge über den Duisburger Weihnachtsmarkt statt. Sie dauern etwa zwei Stunden und führen die Besucher zu verschiedenen Ausstellern auf der Königstraße.

Auch Neuerungen im Angebot kämen gut an. Dazu zähle der Rätsel-Rundgang, der Besucher mit den Händlern ins Gespräch bringe. Außerdem funktioniere das Xmas-Ticket-Ruhr sehr gut. Mit diesem ÖPNV-Angebot könne der Kunde VRR-weit die Weihnachtsmärkte in Duisburg, Essen und Dortmund anfahren.

Händler und Schausteller selbst geben sich auf Nachfrage ebenfalls sehr zufrieden. Der Kartenstand von Unicef sei beliebt und von ihrem Gefühl her laufe es gut, sagt zum Beispiel Uschi Heister. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Marianne Fischer steht sie gelegentlich ehrenamtlich in den Mittagsstunden an dem kleinen Stand. Die Leute kämen immer wieder gerne. Fischer selbst ist wenig auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, berichtet aber von Freunden, die begeistert vom Markt erzählen würden. Die zwei Frauen seien zwar nicht den ganzen Tag am Stand, wissen aber, dass oft auch schon am Vormittag reger Betrieb herrscht. „Die Arbeit hier macht Spaß und ich mache sie sehr gerne“, sagt Heister.