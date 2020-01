Bilanz : Zwei Millionen Besucher beim Weihnachtsmarkt

Mitte Weihnachtsmarkt-Veranstalter Duisburg Kontor zieht nach den 44 Veranstaltungstagen ein positives Fazit. Besonders viele Gäste kamen aus den Niederlanden und Belgien.

„Unser Jubiläumsweihnachtsmarkt hat eine enorme Strahlkraft bewiesen. Er hat während der 44 Veranstaltungstage etliche Besucher in die Duisburger Innenstadt gezogen. Besonders viele Gäste sind in diesem Jahr aus den angrenzenden Nachbarländern Holland und Belgien angereist“, sagt Uwe Kluge, Geschäftsführer von Duisburg Kontor. „Dabei haben insbesondere die verkaufsoffenen Sonntage am 8. und 29. Dezember 2019 eine besondere überregionale Anziehungskraft entfaltet.“ Natürlich hätten auch das fast durchweg gute Wetter, die bunte Mischung aus Kunsthandwerk und Gastronomie, das Rahmenprogramm und natürlich auch das Riesenrad ihren Teil dazu beigetragen, dass der 40. Duisburger Weihnachtsmarkt erfolgreich gewesen sei.