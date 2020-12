Livestreams und Videos : Duisburger Kirchen verlegen Weihnachtsmessen ins Internet

Viele Duisburger Kirchen bleiben an Weihnachten leer. Foto: funke/Ulla Michels

Duisburg Bis auf wenige Ausnahmen wird in diesem Jahr kein Weihnachtsgottesdienst in Duisburg stattfinden – zumindest nicht mit Publikum in der Kirche. Viele Gemeinden setzen auf Livestreams im Internet. Wir geben einen Überblick zu den Angeboten.

Noch bis zuletzt hatten Pfarrer und Gemeindemitarbeiter gehofft, die Weihnachtsgottesdienste auch im Jahr der Corona-Pandemie auf die Beine stellen zu können, doch in der vergangenen Woche folgte die Absage: Fast alle Kirchengemeinden in Duisburg werden an Heiligabend und den besinnlichen Feiertagen auf Präsenzgottesdienste verzichten. Es gibt jedoch Ausnahmen – und viele Alternativen im Netz. Wir geben einen Überblick, was die Gläubigen an Heiligabend erwartet.

Die evangelische Kirche

Bonhoeffer Gemeinde Marxloh-Obermarxloh, 10 Uhr, Onlinegottesdienst, Link unter www.bonhoeffer-gemeinde.org

Evangelische Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd, 14 Uhr, Online-Jugendgottesdienst, Youtube-Kanal „godi digital“; 15 Uhr, Online-Gottesdienst; Youtube-Kanal „godi digital“

Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg, 10 Uhr, Online-Weihnachtsgottesdienst für die Duisburger Gehörlosengemeinde, Link: www.kirche-duisburg.de; 12 Uhr, Online-Gottesdienst - Luzie Lotta feiert Weihnachten; Youtube-Kanal „Evangelisch in Duisburg“; 16 Uhr Familiengottesdienst Online, Youtube-Kanal „Evangelisch in Duisburg“; 16 Uhr, Familiengottesdienst Online, Youtube-Kanal „Lutherkirche Alt-Duisburg“; 18 Uhr, Christvesper des Kirchenkreises - Onlinegottesdienst Live, Youtube-Kanal „Evangelisch in Duisburg“; 18 Uhr, Christvesper Online, Youtube-Kanal „Lutherkirche Alt-Duisburg“, 23 Uhr, Christmette Online, Youtube „Lutherkirche Alt-Duisburg“





Evangelische Kirchengemeinde Großenbaum-Rahm, 10 Uhr, Onlinegottesdienst, Link unter www.ekgr.de

Evangelische Kirchengemeinde Meiderich, 15 Uhr, Onlinegottesdienst - Kita-Gottesdienst, Link unter www.kirche-meiderich.de; 15 Uhr, Onlinegottesdienst - Musikalischer Jugendgottesdienst, Link unter www.kirche-meiderich.de; 16 Uhr, Onlinegottesdienst Live Kurzandacht, Link unter www.kirche-meiderich.de

Evangelische Kirchengemeinde Neumühl, 10 Uhr, Onlinegottesdienst – Hörandacht, Link unter www.ekir.de/neumuehl

Evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich, 15 Uhr, Link unter www.obermeiderich.de, Onlinegottesdienst

Evangelische Kirchengemeinde Wanheim, 15 Uhr, Online-Gottesdienst, www.gemeinde-wanheim.de

Evangelische Kirchengemeinde Wanheimerort, 15 Uhr, Online-Gottesdienst, www.wanheimerort.ekir.de

Evangelische Kirchengemeinde Baerl, Heiligabendgottesdienste nur online über den youtube-Kanal „kreuz und quer“ (die geplanten kleinen Andachten am Heiligabend in der Kirche finden nicht statt).

Evangelische Friedenskirchengemeinde Rheinhausen, 14.30 Online-Angebot: Wir bauen die Weihnachtskrippe auf (Stehgreif-Krippenspiel), 17 Uhr Online-Angebot: Christvesper mit Sängerin und Kantorei, 23 Uhr Online-Angebot: Christmette, 12 bis 17 Uhr :Eine gute Nachricht für Sie zum Mitnehmen („Weihnachtsandacht to go“)

In den evangelischen Gemeinden Friemersheim und Walsum sind Stand Montag doch noch Präzensgottesdienste geplant. Weitere Infos und Anmeldung online unter /www.kirchengemeinde-aldenrade.de und www.kirche-moers.de

Die katholische Kirche