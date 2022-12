Programm an den Weihnachtstagen Diese besonderen Gottesdienste sind in Duisburg geplant

Für Duisburg immer noch sehr neu ist in der heiligen Nacht zudem auch die Feier der Jugendkirche Tabgha in St. Joseph am Dellplatz. Im Mittelpunkt des ausdrücklich auf junge Menschen ausgerichteten zweiten Heiligabendgottesdienstes der Jugendkirche um 23 Uhr am neuen Duisburger Standort steht das Motto „Mensch sein“ und die Überzeugung, dass mit der Menschwerdung Jesu Gott den Menschen geadelt hat und deshalb das Göttliche auch in jedem Menschen steckt. Für tolle Musik sorgt Rainer Kowanda mit seiner Band. Die Bandbreite reicht von stimmungsvollen, teilweise fast sphärisch anmutenden Klängen bis hin zu Stücken aus der Pop-Kultur. Daneben wird in dieser Nacht das letzte von fünf Kunstwerken einer Ausstellung der Bochumer Künsterlin Katherine Tinteren-Klitzke in der St. Joseph Kirche enthüllt. Die anderen vier Werke waren nach und nach an den vier Adventsonntagen im Gottesdienst der Jugendkirche präsentiert worden.