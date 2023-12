Einsatz in Duisburg Polizei wird auf Weihnachtsparty angegriffen – Verdächtiger fällt vom Balkon

Die Polizei hat am Montag mehrere Männer in Duisburg vorläufig festgenommen, nachdem eine Weihnachtsfeier außer Kontrolle geraten war. Die Beamten wurden von Nachbarn in eine Wohnung in der Horststraße im Stadtteil Meiderich gerufen, nachdem es dort offenbar zu laut war. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, seien dort drei Männer aggressiv geworden und hätten die Polizisten angegriffen.