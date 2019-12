Duisburg : Die Öffnungszeiten an Heiligabend 2019

Foto: Bretz, Andreas

Duisburg Viele Duisburger gehen an Heiligabend noch einmal schnell einkaufen. Die Öffnungszeiten der Einkaufszentren und der großen Einzelhändler finden Sie bei uns.

Wer noch einmal über den Duisburger Weihnachtsmarkt flanieren möchte, der sollte sich dafür nicht den Heiligabend aussuchen, denn da bleibt der Markt geschlossen. Erst am 26. Dezember öffnet dieser wieder, und zwar in der Zeit von 11 bis 21 Uhr.

In der Innenstadt sind die Zeiten ebenfalls sehr unterschiedlich. Die Königsgalerie öffnet an Heiligabend und Silvester von 9 bis 13 Uhr. Am 25. und 26. Dezember sowie an Neujahr bleibt das Einkaufszentrum geschlossen.

Die Kernöffnungszeiten des Forums an Heiligabend und Silvester sind von 9 bis 13 Uhr. Allerdings gibt es auch in diesem Jahr wieder Geschäfte die an beiden Tagen bis 14 Uhr geöffnet haben, beispielsweise dm, Douglas und H&M. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr hat das Forum ebenfalls geschlossen.

Wer Lust auf ein gutes Buch hat, der sollte sich in der Innenstadt eines in den Buchläden besorgen, denn die Zentralbibliothek und die anderen städtischen Bibliotheken haben an Heiligabend geschlossen.

Auf frische Brötchen muss man an Heiligabend nicht verzichten. Zwar gelten von Filiale zu Filiale unterschiedliche Öffnungszeiten, aber die Bäckerei Bolten auf der Königstraße hat zum Beispiel von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet. Einige andere Filialen schließen dagegen erst um 14 Uhr.

(dab)