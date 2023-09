Habeck bei Wasserstoff-Konferenz in Duisburg „Dürfen nicht nur labern, sondern müssen auch Taten folgen lassen“

Robert Habeck erzählt gerne Geschichten, die Mut machen sollen. Zum Beispiel über die Handballer vom SC Magdeburg, eine Mannschaft, der Laien vielleicht nicht unbedingt internationale Titel zutrauen. Aber in diesem Jahr haben sie die Champions League gewonnen, unter anderem gegen den FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Weil sie daran geglaubt und nicht gezweifelt haben, erzählt Habeck in der Mercatorhalle in Duisburg. Und genau so müsse es nun auch das Ruhrgebiet machen, auf dem Weg zur wichtigsten Region für Wasserstoff-Technologie in Deutschland. „Wir dürfen nicht nur labern, sondern müssen auch Taten folgen lassen.“