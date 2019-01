Polizei: Ekhoff übernimmt das Ruder

Duisburg Polizeidirektor Björn Ekhoff ist neuer Leiter der Wasserschutzpolizei in Duisburg. Er ist für Kollegen von Bonn bis Emmerich verantwortlich.

(th) Die Duisburger Wasserschutzpolizei hat einen neuen Chef. Seit dem 1. Januar kümmert sich Polizeidirektor Björn Ekhoff um die Koordination von rund 275 Beamten in 15 Dienststellen zwischen Duisburg, Bonn, Emmerich und Minden. Der Polizeimann beerbt Wolfram Elzner, der sich im Oktober vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet hat.

Ekhoff stammt aus Mettmann, ist Vater zweier Kinder und hatte bislang relativ wenig mit der Materie Wasser zu tun. Zuletzt bei der Polizeidirektion in Wuppertal beschäftigt, bedeutet der Wechsel nach Duisburg für den 44-Jährigen zumindest im übertragenen Sinne auch eine Rückkehr auf die Schulbank. „Die Arbeit der Wasserschutzpolizei unterscheidet sich in vielen Bereichen von denen der Kollegen auf dem Land“, sagt Ekhoff. „Wir bewegen uns da in einem für mich ganz neuen Rechtsbereich. Das heißt, ich muss mich da nun erst einmal einarbeiten.“ Außerdem, so Ekhoff, sei der Sprachgebrauch bei der Wasserschutzpolizei ein ganz anderer. „Da gibt es viele besondere Begriffe, die ich mir auch erst einmal drauf schaffen muss. ,Vokabeln lernen’ ist da glaube ich ein gutes Stichwort.“