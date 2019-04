80.000 Liter Wasser ausgetreten : Duisburger Theater könnte über Monate geschlossen bleiben

Duisburg Im Theater der Stadt Duisburg hat es am Freitagmorgen einen massiven Wasserschaden gegeben. Bei routinemäßigen Wartungsarbeiten wurde die Sprinkleranlage aktiviert. 80.000 Liter Wasser ergossen sich auf Bühne und Bühnentechnik.

Wie hoch der Schaden ist, lässt sich derzeit kaum absehen. Der Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft Duisburg (IMD), Jürgen Kugelberg, ging am Freitag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz davon aus, dass allein die Aufnahme des Schadens Wochen dauern wird. Die Feuerwehr war seit dem Morgen dabei, das Wasser – so gut es geht – abzupumpen. Auch wurden Schächte gebohrt, damit das Wasser abfließen kann. Eine der ersten Maßnahmen bestand darin, fast die gesamte Technik des Theaters vom Netz zu nehmen, da durch die massive Wassereinwirkung unkontrollierte Stromflüsse und Gefährdungen der Feuerwehrleute drohten. Das Theater wurde für das dort beschäftigte Personal gesperrt. In den kommenden Tagen werden Trocknungsgeräte die Feuchtigkeit aus Böden und Wänden ziehen.

Als einzig positive Nachricht kündige Dezernent Thomas Krützberg an, dass der Leiter des Theaters am Marientor kurz nach Bekanntwerden des Schadens angeboten hat, das TaM als Ausweichquartier für das Stadttheater zur Verfügung zu stellen, soweit dies der schon feststehende Veranstaltungskalender zulässt.

Zum Schadensbild gehört auch, dass die beiden ausverkauften Vorstellungen des Wiener Burgtheaters, die für Freitagabend und Samstagabend die Krönung des Akzente-Festivals sein sollten, ersatzlos ausfallen. Nicht nur das: Das Bühnenbild des Burgtheaters war im Duisburger Stadttheater bereits aufgebaut. Große Teile des Bühnenbildes bestehen aus bemaltem Sperrholz, das durch die Wassereinwirkung so aufgequollen ist, das es zu Sperrmüll wurde. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die restlichen Teile so schwer sind, dass sie ohne Seilzüge nicht bewegt werden können. Doch diese Seilzüge brauchen Elektrizität, die aus Sicherheitsgründen in den nächsten Tagen kaum zur Verfügung stehen wird, befürchtet Schauspiel-Intendant Michael Steindl, der die bittere Aufgabe hatte, Jürgen Meyerhoff, dem Star des Wiener Burgtheaters, die Nachricht von der Gastspielabsage zu übermitteln. Steindle erreichte Meyerhoff am Freitagmorgen am Wiener Flughafen. Von dort aus konnte der Schauspieler erst mal wieder nach Hause fahren.