Wahlkreise und Termine : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Duisburg wissen müssen

Duisburg Am Sonntag, 15. Mai, sind Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. In Duisburg gibt es in diesem Jahr nur noch drei statt vier Wahlkreisen und neue Parteien – alles Wissenswerte dazu lesen Sie hier.

Wie viele Duisburger dürfen wählen? Das steht noch nicht ganz fest. Bei der jüngsten Landtagswahl am 14. Mai 2017 waren 335.602 Duisburger zur Wahl berechtigt. Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle deutschen Staatsbürger, die vor dem 15. Mai 2004 geboren wurden, also am Wahltag volljährig sind. Sie müssen am 42. Tag vor der Wahl, also am 3. April, in Duisburg gemeldet sein und werden dann ins Wählerverzeichnis eingetragen.

Wer danach noch hinzuzieht oder nicht im Wählerverzeichnis steht, kann auf Antrag bis zum 24. April nachgetragen werden. Aber auch danach gibt es noch Einspruchsmöglichkeiten. Wahlberechtigt sind die Bürger, die bis spätestens 29. April 2022 ihre Hauptwohnung in Nordrhein-Westfalen haben (in diesem Fall in Duisburg).

Wann werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt? Sie müssen bis allerspätestens 24. April bei den Bürgern sein.

Welche Wahlkreise gehören zu Duisburg? Hier gibt es die gravierendste Änderung im Vergleich zu den Landtagswahlen vor fünf Jahren: Der Wahlkreis Duisburg IV – Wesel IV (Hamborn, Walsum sowie Rheinberg-Bundberg und Rheinberg-Orsoy) wurde aufgelöst, weil die Duisburger Wahlkreise im Durchschnitt zu wenig Wähler hatten. Dadurch gibt es in Duisburg nun nur noch folgende drei Wahlkreise:

Duisburg I (Wahlkreis 61): Dazu gehören der Stadtbezirk Süden und die Stadtteile Altstadt, Neudorf-Nord, Neudorf-Süd, Dellviertel, Hochfeld und Wanheimerort.

Duisburg II (Wahlkreis 62): Hierzu zählen rheinübergreifend die Stadtbezirke Walsum und Rheinhausen sowie die Stadtteile Alt-Homberg, Hochheide und Baerl.

Duisburg III (Wahlkreis 63): Er wird gebildet aus den Stadtbezirken Hamborn und Meiderich/Beeck sowie den Stadtteilen Ruhrort, Neuenkamp, Kaßlerfeld und Duissern.

Wie viele Stimmen können abgegeben werden und welche Parteien stehen über die Zweitstimme zur Wahl? Jeder Wähler kann zwei Stimmen abgeben. Die Direktkandidaten für den NRW-Landtag werden mit der Erststimme bestimmt. Wer bei den Erststimmen eines Wahlkreises die meisten Stimmen auf sich vereint, zieht automatisch direkt in Landtag ein.

Außerdem können Kandidaten über ihre jeweilige Landesliste einziehen. Der Kreiswahlausschuss in Duisburg hat folgende Parteien für die Zweitstimmen in allen drei Duisburger Wahlkreisen zugelassen: SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD, Linke, Die Partei sowie die MLPD.

Die Partei Volt und der Einzelbewerber „Klimagerechtigkeit“ sind jeweils nur im Wahlkreis Duisburg I zugelassen. Der Einzelbewerber Kocak tritt nur im Wahlkreis Duisburg II an, das Team Todenhöfer lediglich im Wahlkreis Duisburg III.

Wie viele Landtagsabgeordnete stellt Duisburg zurzeit? 2017 sicherten sich die Sozialdemokraten Sarah Philipp, Rainer Bischoff, Ralf Jäger und Frank Börner die Direktmandate – alle vier Duisburger Wahlkreise gingen an die SPD. Petra Vogt (CDU) kam als Nachrückerin über die Landesliste ebenfalls noch ins Parlament.

Wie war das Ergebnis bei der Landtagswahl 2017 in Duisburg bei den Zweitstimmen? Wahlsieger wurde die SPD mit 37,6 Prozent vor der CDU mit 23,6 Prozent. Die AfD erreichte 11,5 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen, die FDP 9,5 Prozent, die Linke 5,9 und die Grünen 4,9 Prozent.