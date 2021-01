Supermarkt in Duisburger Süden : Was Edeka Buchholz nach dem Umbau bietet

Nach dem Umbau ist am Dienstag wieder Eröffnung.

Buchholz Edeka Rhein-Ruhr hat rund zehn Millionen Euro investiert und den Markt an der Düsseldorfer Landstraße in den vergangenen sechs Monaten nach und nach vollständig umgebaut. Am Dienstag, 26. Januar, wird der Markt offiziell neu eröffnet.

.„Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten abgeschlossen sind“, sagt Marcel Vieler, Verantwortlicher für die in Eigenregie geführten Edeka-Märkte in der Region Rhein-Ruhr. Es sei ein moderner Lebensmittelmarkt mit einem ganz besonderem Einkaufserlebnis entstanden.

Mit 25.000 Produkten, darunter 7000 neuen, bietet der umgebaute Markt so einiges. Im Eingangsbereich sorge eine vergrößerte Obst- und Gemüse-Abteilung für Wochenmarkt-Feeling, teilte Edeka mit. Eine Salatbar, eine Sushi-Bar, eine Saftpresse und eine Station mit frisch zubereitetem Obst und Desserts haben hier einen Platz gefunden.

Die Fleisch- und Wursttheke.

Vorbei an einer Vielzahl von Molkereiprodukten gelangen die Kunden zur neuen, 28 Meter langen Bedientheke mit einer großen Auswahl an frischem Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Fachkräfte stünden den Kunden hier zur Seite und beraten auch an der „Heißen Theke“ mit warmen Speisen zum Mitnehmen.

„Neben Frische ist uns nach wie vor ein regionales Angebot wichtig“, sagt Marktleiter Bilal Celik. So gehörten neben saisonalem Obst und Gemüse von Landwirten aus der Region auch Eier und Molkereiprodukte, Fleisch und Wurst sowie Brot und Backwaren zu den heimischen Erzeugnissen. „Unsere Kunden

Auch das bietet der umgebaute Edeka-Markt.

können mit ihrem Einkauf die Produzenten vor Ort unterstützen und die lokale Wirtschaft stärken“, ergänzt er. Daneben runden viele neue vegane Produkte und Lebensmittel in Bio-Qualität das Sortiment ab.

Hier gibt`s frischen Fisch.

Im Eingangsbereich begrüßt die Bäckerei Büsch mit frischen Backwaren und einem neuen Café, das nun auch einen Außenbereich hat. Die Kunden erwarten hier ebenso einen Blumenladen und eine Lotto-Annahmestelle.

Eine verspiegelte Decke, warme Holzfassaden, moderne Fliesen, Kreidetafeln, Betonflächen und viel Glas machten das neue Design des Marktes aus und schafften „ein besonderes Ambiente“, so Edeka.

Auch technisch sei der Vollsortimenter auf dem neuesten Stand. „Um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringen, kommen moderne Technologien zum Einsatz“, berichtet Marcel Vieler. Dazu zählten neben einer nachhaltigen CO 2 -Kühlanlage mit einem System zur Wärmerückgewinnung auch energieeffiziente Heizanlagen, ressourcenschonende LED-Beleuchtung und elektronische Preisauszeichnungen.

Der modernisierte Edeka in Duisburg-Buchholz, in dem 115 Mitarbeiter arbeiten, ist montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet.

