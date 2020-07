Was das Handlungsprogramm Stahl der Bundesregierung für Duisburg bedeutet : „Ohne Wasserstoff keine Stahlproduktion mehr in Duisburg“

Die Sorge um den Stahlstandort Duisburg ist auch mit Verabschiedung des Handlungskonzepts Stahl nicht aus der Welt geschafft. Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg Das Bundeskabinett hat das Handlungsprogramm Stahl auf den Weg gebracht. Die Bundesregierung will damit ein Konzept für eine langfristig starke, international wettbewerbsfähige und CO2-arme Stahlindustrie in Deutschland vorlegen. Was bedeutet das für Duisburg?

Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer und der Gesamtbetriebsrat von ThyssenKrupp Steel begrüßten das Programm prinzipiell – verwiesen dabei aber erneut auf ihre bekannten Forderungen.

„Die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der deutschen Stahlindustrie bildet eine gute Grundlage für die dringend notwendige Zukunftssicherung dieser Branche“, erklärte IHK-Präsident Burkhard Landers. Jetzt komme es darauf an, die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Nationale Wasserstoffstrategie schnell mit Leben zu füllen und zügig umzusetzen. „Wir müssen bei der Herstellung von klimaneutralem Stahl international die Nase vorne haben. Ohne Wasserstoff wird es in Zukunft keine Stahlproduktion mehr in Duisburg geben“, so Landers wörtlich. Im Konjunkturpaket hätte sich die Kammer daher einen Schwerpunkt darauf gewünscht. Landers weiter: „Die vorgesehenen gut 2,4 Milliarden Euro für den Transformationsprozess werden nicht ausreichen. Um diese Generationsaufgabe druckvoll anzuschieben, sind mindestens zehn Milliarden in den nächsten Jahren erforderlich, um international mithalten zu können.“

Die Zukunft des Stahlstandortes hänge weiterhin auch davon ab, wie schnell der Bund und die Länder unnötige bürokratische Hürden beseitigten und wie entschlossen und geschlossen sie gegenüber den internationalen Wettbewerbern auftreten würden. „Unsere Genehmigungsverfahren dauern viel zu lang und sind viel zu teuer, um mit der Geschwindigkeit des technologischen Wandels mithalten zu können“, monierte der IHK-Präsident.

Burkhard Landers, Präsident der Niederrheinischen IHK. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Die Stahl-Branche befinde sich in einer „existenziell bedrohlichen Lage“. „Wir machen uns große Sorgen um die Zukunft für Europas größten Stahlstandort Duisburg. Solange keine Chancengleichheit auf dem globalen Stahlmarkt besteht und weltweite Überkapazitäten nicht reduziert werden, ist eine wettbewerbsfähige Produktion kaum möglich. Wir versprechen uns für Duisburg und die Region durch das Handlungskonzept Stahl wegweisende Impulse, um Wertschöpfungsketten zu bewahren und den Industriestandort Deutschland insgesamt zu stärken.“

Tekin Nasikkol, Gesamtbetriebsratvorsitzender von ThysssenKrupp Steel mahnte am Mittwoch die schnelle und konkrete Umsetzung des Handlungsprogramms an.„Corona hat die Situation extrem verschärft. Deshalb kommt es nun auf eine schnelle Umsetzung an.“

Die Belegschaft stehe voll hinter der Transformation der Stahlindustrie, so der Arbeitnehmervertreter. Nur mit der konsequenten Umsetzung von klimaneutraler Stahlproduktion könne die Zukunft gesichert werden. Allerdings würden die damit verbundenen Investitionen nicht alleine von den Stahlunternehmen gestemmt werden können.

Betriebsratschef Tekin Nasikkol fordert eine schnelle Umsetzung Foto: dpa/Roland Weihrauch

„Darüber hinaus braucht es faire Wettbewerbsbedingungen. Unsere richtigen Bemühungen in Europa die Stahlproduktion klimaneutral zu gestalten, dürfen nicht dazu führen, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind“, forderte Nasikkol. „Wenn dies dann dazu führt, dass die Stahlproduktion nicht mehr hier stattfindet, hätten wir nur negative Effekte. Dem Klima wäre nicht geholfen und tarifgebundene, mitbestimmte und mit hohem Arbeitsschutz und Sozialstandards ausgestattete Arbeitsplätze wären unwiederbringlich verloren“, so seine Befürchtung. Deswegen müsse es handelspolitische Maßnahmen geben, die dies verhinderten und Bedingungen auf Augenhöhe schafften.