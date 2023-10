Comedian Ralf Schmitz in Duisburg „Wie heißt das Ding, das aussieht wie ne Achterbahn?“

Interview | Duisburg · In den „7-Zwerge“-Filmen spielte er den „Sunny“, in Animationsfilmen wie „Angry Birds“ lieh er Figuren seine Stimme, für Sat 1 dreht er neue „Halbpension“-Folgen. Mit seinem neuen Solo-Programm tritt Ralf Schmitz nun an zwei Abenden im Tam auf. Was ihm an Duisburg gefällt.

11.10.2023, 11:51 Uhr

Der Comedian Ralf Schmitz. Foto: Ralf Recker

Hat Ihr Management Sie eigentlich gezwungen oder treten Sie freiwillig in Duisburg auf? SCHMITZ (lacht) Was für ‘ne Frage... Ich trete ja schon sehr lange immer wieder in Duisburg auf – und dann im Theater am Marientor, das ist doch ein große Freude für mich! Ganz im Gegenteil also: Ich liebe das Theater am Marientor. INFO Ralf Schmitz im Theater am Marientor Termine Freitag, 17. November, und Samstag, 18. November, jeweils .20 Uhr, Einlass 19 Uhr Tickets online unter www.evntim.de Was verbinden Sie denn mit Duisburg? SCHMITZ Wo soll ich da anfangen und wo aufhören? Zum einen natürlich das Theater am Marientor, das den größten Oberrang hat, den man sich vorstellen kann. Das ist wirklich ganz unglaublich. Das wirkt manchmal von der Bühne so, als würden oben mehr Leute sitzen als unten. Da sind ganz viele Leute ganz nah dabei, und das ist für jemanden, der Improvisationen macht und mit den Zuschauern interagiert, ein Geschenk. Ralf Schmitz (2. von links) als Zwerg „Sunny“. Foto: RTL Und sonst? SCHMITZ Mit Duisburg verbinde ich auch kleine Ausflüge. Duisburg hat ja durchaus einiges zu bieten. Ob es der Landschaftspark ist oder die Sechs-Seen-Platte oder... Wie heißt das Ding, das aussieht wie `ne Achterbahn? Tiger and Turtle... „In der Weihnachtsbäckerei“ – Musical im TaM Schmidts Tivolil Theater auf Tour „In der Weihnachtsbäckerei“ – Musical im TaM SCHMITZ Ja, genau. Das bietet einen phänomenalen Blick, wie ich finde. Und besonders freue ich mich immer auf den Looping. Ich nehme immer großen Anlauf und dann renn ich einmal um den Looping... Nein, im Ernst: Das ist eine mutige Konstruktion. Erstaunlich, dass Sie so viel von Duisburg kennen. Andere Künstler gehen aus der Halle raus und sind sofort wieder in Düsseldorf... SCHMITZ (lacht) Nein, das muss nun wirklich nicht sein. Aber manchmal sind wir einfach zu kaputt, weil wir so viel Termine haben. Es gibt ja auch mehr Termine am Tag, als viele meinen – mit Soundchecks und Vorproben und solchen Dingen. Aber wenn mal Zeit ist, dann mach ich so was auch gerne. Sind die Zuschauer in Duisburg und im Ruhrgebiet anders als in Nord- oder Süddeutschland? SCHMITZ Die Klischees stimmen manchmal, aber auch nicht immer. Wenn ich dreimal hintereinander in Duisburg auftrete, ist trotzdem jeder Abend anders. Das wäre ja auch blöd, wenn das Mysterium eines solchen Abends kalkulierbar wäre. Ralf Schmitz – Der unermüdlich Suchende Comedy in Krefeld Ralf Schmitz – Der unermüdlich Suchende So richtig wahrgenommen habe ich Sie eigentlich erstmals vor etwa 20 Jahren als eine Art hyperaktiver Zappelphilipp auf der Bühne. Sind Sie das heute auch noch? SCHMITZ Nein, viel verändert hat sich da eigentlich nichts. Als hyperaktiv würde ich mich gar nicht bezeichnen – ich bin nur schnell. Das darf man nicht mit Hektik verwechseln. Das meinte ich auch durchaus nicht negativ. SCHMITZ Es gibt auch Phasen auf der Bühne, wo ich auf andere eingehe. Wenn ich immer nur durchreden würde, wäre das schwierig. Wie viel von der Bühnenfigur Ralf Schmitz ist Ralf Schmitz denn tatsächlich selber? Sind Sie privat genau so? SCHMITZ Eine Bühnenfigur ist oft ein Konzentrat. Ich verstelle mich nicht, das bin alles ich. Zu Hause stehe ich natürlich nicht die ganze Zeit im Wohnzimmer, und meine Eltern müssen zuhören, wie ich lustige Sachen erzähle. Ich hoffe, da dann ein doch etwas komplexerer Mensch zu sein, so dass ich ein Buch lesen kann oder einer Unterhaltung folgen kann, ohne ständig einen Witz zu reißen. In welche Schublade dürfen wir Sie denn jetzt stecken: Comedian, Kabarettist, Schauspieler, Synchronsprecher, Autor...? SCHMITZ Eine gemischte Schublade, würde ich sagen. Gegenfrage: Muss man sich denn immer für eine Schublade entscheiden? Die Möglichkeiten, die in den Kategorien drin sind, sind für mich Facetten des gleichen Berufs, nämlich Schauspieler. Was dürfen die Zuschauer von Ihrer neuen Show „Schmitzefrei“ erwarten? SCHMITZ „Schmitzefrei“ ist eine Anlehnung an hitzefrei. Die spontane Freiheit, diese wahnsinnige Freude über vier oder fünf Stunden unverhoffte Freiheit – die kennen wir doch heute als Erwachsene mit 3000 Mails die Sekunde gar nicht mehr. Dieses Gefühl möchte ich mit diesem Programm wieder herstellen. Deshalb können und sollen sich die Zuschauer auch mit einbringen. Wie viel eines Auftritts ist denn fest und wie viel ist Improvisation? SCHMITZ Ich würde sagen, etwas mehr als die Hälfte ist improvisiert. Wird einem diese Fähigkeit in die Wiege gelegt oder kann man so was auch lernen? SCHMITZ Improvisation ist die Abwesenheit von Angst. In dem Moment, wo Sie grübeln, was Sie als nächstes sagen sollen, beschäftigen Sie sich mit dem falschen Gedanken. Dann fällt Ihnen nichts ein, weil sie überlegen, warum Ihnen nichts einfällt. Das kann man ein Stück weit auch lernen. Wenn Sie dann merken, das liegt mir, dann haben Sie etwas entdeckt, was in Ihnen schon schlummerte. Sie sind ja nicht primär politisch unterwegs, gehen aber auch auf das Publikum ein. Kommen dann trotzdem Themen wie Wokeness oder Gendern vor? SCHMITZ Ja, das kommt durchaus vor, muss dann aber spontan improvisiert in der Show stattfinden. Das ist aber nicht allabendlich die Regel. Was haben Sie zuletzt synchronisiert? SCHMITZ Das war bei dem Hörspiel „Lukas, der Lokomotivführer“, bei dem auch Anette Frier und Bastian Pastewka dabei waren – und ich habe den kleinen Drachen gesprochen. Was wird denn Ihr nächstes Filmprojekt? Schmitz (lacht) Es gibt schon einen Plan, aber darüber darf man noch nicht reden. Zudem gibt zwei Fernsehprojekte, die wahrscheinlich 2024 umgesetzt werden.

(mtm)