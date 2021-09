Personalmangel : Warum hunderte Stellen in der Stadtverwaltung nicht besetzt sind

In der Duisburger Stadtverwaltung sind viele Stellen nicht besetzt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Lange Wartezeiten beim Bürgerservice oder auf Bescheide, Genehmigungen und andere Dienstleistungen – das liegt auch an der schlechten Personalsituation der Stadtverwaltung in Duisburg. Wie viele Stellen in welchen Bereichen nicht besetzt sind und woran das liegt.