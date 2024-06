Begehrtestes Baugebiet in Duisburg Warum es mit dem Bau der Quartiersplätze am Angerbach noch dauert

Huckingen · Das Baugebiet Am Alten Angerbach in Huckingen gilt als eines der begehrtesten in ganz Duisburg. Die ersten Familien sind schon eingezogen – aber mit der Fertigstellung des Neubaugebietes insgesamt wird es noch dauern. Wie der Zeitplan aussieht.

27.06.2024 , 12:14 Uhr

Das Baugebiet Am Alten Angerbach aus der Luft gesehen. Foto: Gebag