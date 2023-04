Diskussion um Roller in der Stadt Warum ein Verbot für E-Scooter unnötig ist

In Duisburg kann man über die im Innenstadtbereich häufig anzutreffenden E-Scooter sagen, was man will – nur eines nicht: Dass sie jetzt oder irgendwann sinnvoller Bestandteil einer wie immer gearteten „Verkehrswende“ sind oder werden könnten. Darüber könnte man allenfalls nachdenken, wenn alle anderen Rahmenbedingungen stimmen würden.