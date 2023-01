Wiederaufbau der August-Thyssen-Hütte Warum Duisburg der „Frau im grünen Kleid“ viel zu verdanken hat

Ein Ölgemälde von Oswald Petersen erinnert an Joan S. Crane, die sich für den Erhalt der August Thyssen-Hütte engagiert eingesetzt hatte. Hans-Günther Sohl. der spätere Vorstandsvorsitzende der August-Thyssen-Hütte (ATH), hatte das Gemälde in Auftrag gegeben. Das Werk wurde damals an exponierter Stelle der alten Thyssen-Hauptverwaltung im Gewerkensaal aufgehängt. Nach Besichtigung des Gemäldes schrieb Mrs. Crane: „Obwohl ich fürchte, dass der vornehme Herr August Thyssen bei der Vorstellung, eine Wand mit einem Gemälde „Die Frau im grünen Kleid“ zu teilen, ebenso verunsichert gewesen wäre, wie gelbe Blumen in seinen Stahlwerken wuchern zu sehen, weiß ich die Freundlichkeit und die Ehre, die Sie mir erwiesen haben, von ganzem Herzen zu schätzen.“ Das Ölgemälde befindet sich heute im Thyssenkrupp Corporate Archives in Duisburg.