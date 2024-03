Warntag in Duisburg Probleme bei sieben Sirenen – lokaler Notfallsender im Test

Die Auslösung der Sirenen wurde durch das Monitoring-System überwacht. Insgesamt hätten 73 von 80 aktiven Sirenen im Stadtgebiet reibungslos funktioniert und einen Warnton abgegeben. Bei zwei Sirenenstandorten (Ruhrorter Straße in Kaßlerfeld und „Im Spennskamp“ in Wehofen) habe es Störungen in der Kommunikation gegeben. Hier könne zurzeit keine Aussage getroffen werden, ob und wie die Sirenen funktioniert haben. Drei Sirenen („Am See“ in Wedau, „Am Lindentor“ in Serm und Mattlerstraße in Röttgersbach) hätten gar nicht ausgelöst, zwei Sirenen (Königstraße und Albert-Einstein-Straße in Neumühl) hätten nicht vollstänjdig funktioniert.