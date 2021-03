So lief der Sirenentest in Duisburg : Nur eine Sirene in Wedau blieb beim Probealarm stumm

So lief der Sirenentest in Duisburg

Bei Probealarm am Donnerstag gab es in Duisburg nur wenige Aussetzer. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Duisburg Am heutigen Donnerstag kann noch bis 16 Uhr bei Call Duisburg unter der Nummer 0203 283-2000 ein telefonisches Feedback zur Hörbarkeit der Sirenentöne abgegeben werden.

81 von insgesamt 82 Sirenen in Duisburg haben beim Test am Donnerstag einen Warnton abgegeben. 79 Sirenen (ca. 96 Prozent) seien reibungslos gelaufen. Das teilte die Stadt am Donnerstagmittag mit.

Bei den Sirenen am Standort Königstraße/Forum und an der Albert-Einstein-Straße in Neumühl seien allerdings nicht alle drei Auslösungen erfolgt. Die Sirene am Standort „Am See“ in Wedau gab beim gestrigen Probealarm gar keinen Signalton ab. Seitens der Stadt sei umgehend damit begonnen worden, die Gründe hierfür zu ermitteln. Der Sirenenprobealarm geschah im Rahmen eines landesweiten Tests.