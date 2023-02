Warnstreik in Duisburg „Manche Kollegen müssen am Ende des Monats überlegen, ob sie noch zur Arbeit fahren können“

Zusammen mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi trafen sich die Streikenden um 9.30 Uhr auf dem Averdunkplatz und zogen von dort zum Rathaus. „Die Entlastungspakete der Bundesregierung reichen nicht aus. Manche Kollegen müssen am Ende des Monats überlegen, ob sie noch zur Arbeit fahren können oder mit dem Geld lieber den Kühlschrank füllen wollen“, sagte ein Sprecher von Verdi. Die Arbeitgeber hätten darüber hinaus keine Antwort auf den Fachkräftemangel. Am Streik nahmen Mitarbeiter der städtischen Behörden und der Sparkasse Duisburg teil. Am Mittwoch kam es deshalb zu erheblichen Einschränkungen in Duisburg, vor allem in den Bürgerbüros in den Stadtbezirken und der Kfz-Zulassungsstelle. Auch einzelne städtische Kitas blieben geschlossen bleiben.