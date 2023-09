Ausstrahlung in 2024 Dreharbeiten für neue Folgen von „WaPo Duisburg“ gestartet

Die Schauspieler Yasemin Cetinkaya (spielt Arda Turan), Markus John (spielt Gerhard Jäger), Stefko Hanushevsky (spielt Carsten Heinrich) und Timmi Trinks (spielt Mark Neumann) waren mit der Produzentin Hanna Kienbaum (Warner Bros. ITVP) am Dienstag vor Ort, auch Duisburgs Stadtdirektor Martin Murrack besuchte das Set. Im Anschluss wurde dann im Jachthafen eine Verfolgungsjagd gedreht. Schauspieler Markus John, der 300 Meter entfernt vom Drehort aufgewachsen ist, freut sich auf das Heimspiel: „Es ist schön in meiner Geburtsstadt zu drehen, in der sich inzwischen so einiges verändert hat. Neu an Bord ist Timmi Trinks, der Mark Neumann spielt: „Ich mag die 'WaPo Duisburg' sehr, da ich hier ein tolles Team um mich habe und viele Action-Szenen drehen darf. Besonders schön sind natürlich die Dreharbeiten auf dem Wasser, da ich ein Kind des Wassers bin.“