Transport ins Museum U-Boot U17 macht am Freitag Halt in Duisburg-Ruhrort

„In Dordrecht bleibt U17 bis zum 11. Mai und wird vorbereitet für die Rhein-Passage“, teilten die Technik-Museen Sinsheim Speyer mit. Am Donnerstag, 11. Mai, geht es dann weiter nach Nijmegen, am Freitag nach Duisburg, am Samstag vorbei Kostenpflichtiger Inhalt an Leverkusen bis nach Köln, am Sonntag nach Lahnstein, am Montag nach Mainz, am Dienstag nach Mannheim und am Mittwoch nach Speyer. Eine Übersicht mit dem Fahrplan finden Sie hier. Am Samstag, 21. Mai, soll U17 schließlich über die Straße zum Technik-Museum Speyer transportiert werden.