Bis zu 5000 Euro Bußgeld droht Grillverbot auf allen öffentlichen Flächen in Duisburg

Das trockene und warme Wetter werde auch in den nächsten Tagen anhalten, teilte die Stadt Duisburg am Donnerstag mit. Dies sorgt für eine erhöhte Brandgefahr. Der sogenannte „Graslandfeuerindex“ liege am Donnerstag und in den nächsten Tagen in der Stufe 4, der zweithöchsten Stufe.