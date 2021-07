Bundestagswahlkampf in Duisburg : Annalena Baerbock kommt am 10. August nach Neudorf

Duisburg Die Duisburger Grünen setzen im Bundestagswahlkampf auf Prominenz. Neben Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sind mit Oliver Krischer und Anton Hofreiter zwei weitere hochkarätige Parteivertreter in Duisburg auf Wahlkampftour.

Die Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock (40), wird am Dienstag, 10. August, zu einem Wahlkampfauftritt nach Duisburg kommen. Ab 19 Uhr ist ein „großes, öffentliches Event“ am Ludgeriplatz in Neudorf geplant, wie die Grünen jetzt mitteilten. Annalena Baerbock wird gemeinsam mit den Duisburger Bundestagskandidaten der Grünen, Lamya Kaddor und Felix Banaszak, über grüne „Visionen und Inhalte“ diskutieren, kündigte die Partei an.