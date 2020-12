Wahlen in Duisburg : Ausschuss erklärt die Kommunalwahl in Duisburg für gültig

Ausschuss erklärt die Kommunalwahl in Duisburg für gültig

Wahlen in Duisburg

Bei der Kommunalwahl 2020 ist in Duisburg alles mit rechten Dingen zugegangen. Zu diesem Schluss kommen zumindest der Wahlprüfungsausschuss und die Stadtverwaltung. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Wahlbetrug, verschwundene Briefwahlunterlagen, gekaufte Stimmen – die Unregelmäßigkeiten bei der Kommunalwahl in Duisburg hatten sich gehäuft. Acht Einsprüche hatte es gegen das festgestellte Ergebnis gegeben – die bleiben aber wohl ohne Konsequenzen.

(mtm) Die Wahl des Rates der Stadt, der sieben Bezirksvertretungen und des Integrationsrates sind gültig und nicht zu beanstanden. Zu diesem Beschluss ist am Dienstag der Wahlprüfungsausschuss gekommen, lediglich von den Linken und der Kleinstpartei SfD gab es Enthaltungen. Die Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl trifft der Rat in seiner Sitzung am kommenden Montag.