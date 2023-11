Wagenknecht-Vertrauter Christian Leye „Im klassischen Sinne sind wir natürlich links“

Leye Wir stehen zuerst für soziale Gerechtigkeit. Gerade in Duisburg und in der Region gibt es viele Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen, die es in diesen Zeiten schwer haben, über die Runden zu kommen. Wichtig ist uns auch der Frieden in der Außenpolitik. Es gibt genug Kriege und Konflikte in der Welt, es braucht eine Stimme, die konsequent auf Diplomatie setzt und dafür auch dann steht, wenn es Gegenwind dafür gibt. Ein weiteres Ziel ist mehr wirtschaftliche Vernunft. Im Ruhrgebiet wackelt die Industrie, die hohen Energiepreise sind ein Problem auch für den ökologischen Umbau der Industrie. Deshalb müssen wir uns jetzt um eine Politik des Augenmaßes bemühen. Wir stehen viertens für Freiheit. Ein Großteil der Bevölkerung hat das Gefühl, man könne nicht mehr frei die eigene Meinung sagen. Das tut einer Demokratie nicht gut, wir müssen Widerspruch und unterschiedliche Positionen aushalten und Argumente austauschen, ohne in Kürzester Zeit bei Beschimpfungen zu landen. Und wir wollen die Menschen für Politik begeistern, die das Gefühl haben, es ist keiner mehr da, der sie ernst nimmt.