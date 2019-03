Verkehrsverbund: VRR stellt Weichen für digitale Zukunft

Duisburg Der Verwaltungsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr hat sich darauf verständigt, eine Arbeitsgruppe „Digitales“ einzurichten, um den Gesamtverbund fit für die Zukunft zu machen. Vorbild könnte die DVG sein.

Tim Harpers (th) ist RP-Redakteur in Duisburg. Er liebt das Kochen, das Reisen und ist leidgeprüfter Anhänger des MSV Duisburg.

Die politischen Gruppierungen im Verwaltungsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr haben sich darauf verständigt, eine Arbeitsgruppe „Digitales“ einzurichten. Das teilte die CDU im VRR am Freitag mit. In enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung sollen damit der Informationsaustausch zwischen Verwaltung und Politik verstetigt und eine detailliertere Berichterstattung erreicht werden. Ziel soll es unter anderem sein, Denkanstöße zu IT-Projekten und -bedarfen zu geben, und durch ein frühzeitiges Erkennen solcher Bedarfe eine schnelle Befassung in den weiteren Gremien zu ermöglichen.