Präventions-Aktion der Polizei Duisburg : Eine Brille für mehr Verkehrssicherheit

Die Duisburger Polizei war in Sachen Verkehrssicherheit für Rad- und Pedelec-Fahrer unterwegs. Im Sportpark Wedau ließen sich Rad-Ausflügler mit Hilfe einer VR-Brille realitätsnah in gefährliche Situationen im Straßenverkehr versetzen.

Sabine Preperski gibt unumwunden zu, neugierig zu sein. Aus diesem Grund brauchten sie die freundlichen Mitarbeiter der Polizei, die am Sonntagnachmittag auf der Kruppstraße im Duisburger Sportpark „auf Kundschaft“ warteten, nicht lange zu überreden, ihre kleine Fahrradtour zu unterbrechen, um an einer ganz besonderen Testaktion teilzunehmen. Die Neudorferin hatte mit ihrem sechsjährigen Sohn Kilian eine kleine Radtour in Richtung Regattabahn und Wasserspielplatz gemacht und war bereits auf dem Heimweg, als die Polizei sie in friedlicher Absicht stoppte.