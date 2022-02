Vortragsreihe in Duisburg : Politische Bildung auf hohem Niveau

Duisburg In einer VHS-Reihe mit hochkarätigen Wissenschaftlern geht es ab dem 21. Februar um die Deutschen und ihre Nation und die Frage, warum wir sie fürchten und zugleich brauchen.

Die neue dreiteilige Reihe behandelt den Begriff der Nation. Christoph Nonn, Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Mitarbeiter der Jewish Claims Conference und seit 2002 Professor für Neueste Deutsche Geschichte an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf, hält am Montag, 21. Februar, 20 Uhr, den ersten Vortrag, den er mit „Wie andere ist auch die deutsche Nation eine Frage des Bewußtseins: Es gibt sie, weil wir uns als Deutsche fühlen. Aber warum tun wir das? Warum sehen sich mehr als 80 Millionen Menschen, die sich nie alle untereinander kennen können, als Mitglieder einer Gemeinschaft? Und was für Folgen hatte diese Wahrnehmung in den letzten zwei Jahrhunderten?“

Mit Aleida Assmann konnte für den zweiten Vortrag eine besonders prominente Kulturwissenschaftlerin gewonnen werden. Aleida Assmann, die zusammen mit ihrem Ehemann Jan Assmann 2018 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, knüpft am 4. April an Nonns Vortrag an: Bei ihr geht es um die „Wiedererfindung der Nation“. Assmann möchte zwei Entwicklungen in den Blick nehmen. Zum einen das Streben, sich vom Nationenbegriff zu lösen, der gewissermaßen in der kosmopolitischen „Weltgesellschaft“ aufgeht. Auf der Gegenseite gibt es rechtsextreme Gruppen, die den Nationenbegriff mit rassistischen und nationalsozialistischen Motiven zu kapern suchen. In ihrem Vortrag wird Aleida Assmann die Quintessenz ihres jüngsten Buches skizzieren, das der Frage nachgeht, weshalb wir die Nation fürchten müssen und warum wir sie brauchen.