Duisburg: Von Abgasen und Verkehrskonzepten

Duisburg Im Grammatikoff wurde am Dienstagabend über das Thema Fahrverbote für Dieselfahrzeuge diskutiert. Auch alternative Antriebsmodelle waren Thema. Tenor: E-Mobilität ist (noch) kein Allheilmittel.

Der Saal im Grammatikoff hätte eigentlich voller sein sollen. Aber schwere Gewitter und Starkregen hatten am frühen Dienstagabend dafür gesorgt, dass mancher Interessent den Veranstaltungsort am Dellplatz nicht erreichte. Dabei war das Thema, zu dem die Duisburger Stiftung für Umwelt, Gesundheit und Soziales eingeladen hatte, hochaktuell.

Über "Fahrverbote oder Verkehrswandel?" wurde auf der Bühne, aber auch mit dem Publikum lebhaft diskutiert. Prominenter Gast war Dorothee Saar von der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die bei der Umweltorganisation für den Bereich Verkehr und Luftreinhaltung zuständig ist. Die Klage der DUH gegen die Luftreinhaltepläne der Städte Düsseldorf und Stuttgart wurde nach dem Widerspruch der betroffenen Städte vom Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich für zulässig erklärt. Damit wurde höchstrichterlich bestätigt, dass bei Überschreitung der Grenzwerte für Stickoxide in den Ballungsräumen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge ausgesprochen werden können, ohne dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt.

Die Talkrunde wurde komplettiert durch Kerstin Ciesla vom BUND Duisburg und Norbert Bömer von der BI "Saubere Luft". Dass es erst zu der Diskussion um Diesel-Fahrverbote gekommen ist, lastet Dorothee Saar den Bundesregierungen der letzten Jahre an. Bereits 2008 traten in der EU neue Schadstoff-Vorschriften in Kraft, den damals festgelegten Grenzwerten (40 Mikrogramm Stickoxide pro Kubikmeter Luft) stimmte auch Deutschland ausdrücklich zu.