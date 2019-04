Beispiel Duisburg macht Schule : Pilotprojekt für vakante Schulleiterposten ist ein Erfolg

28 Lehrer haben am Donnerstag im Rathaus ihre Zertifikate für die Teilnahme am Pilotprojekt entgegengenommen. Foto: RP/Tim Harpers

Duisburg Das Pilotprojekt „Vom Lehren zum Leiten“ ist ein Erfolg. Viele vakante Leitungsposten an Duisburger Grundschulen konnten im vergangenen Jahr besetzt werden. Das Bildungsministerium will es nun landesweit einführen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Tim Harpers Von Tim Harpers Autorendetails aufklappen Tim Harpers (th) ist RP-Redakteur in Duisburg. Er liebt das Kochen, das Reisen und ist leidgeprüfter Anhänger des MSV Duisburg. zum Autorenprofil

Duisburg feiert im Kampf gegen den Lehrermangel erste Erfolge. Sieben von zwölf ursprünglich vakanten Schulleiterstellen an Grundschulen konnten im vergangenen Jahr besetzt werden. Auch, was die Konrektorenstellen an Grundschulen im Stadtgebiet angeht, gibt es eine erfreuliche Entwicklung. Waren Anfang 2018 noch 25 Einrichtungen in der Stadt ohne stellvertretenden Schulleiter, sind es heute nur noch 15. Diese frohe Botschaft verkündete Bildungsdezernent Thomas Krützberg am Donnerstag am Rande einer Feierstunde zum Abschluss des Pilotprojektes „Vom Lehren zum Leiten“ im Rathaus.

Insgesamt 28 angehende und potenzielle Schulleiter nahmen am Donnerstag im Ratssaal ihre Zertifikate entgegen, die ihnen die erfolgreiche Teilnahme an dem Projekt bescheinigten. Dass Duisburg bei der Besetzung der Leitungsposten an Grundschulen so gut vorankommt, ist laut Krützberg zwar nicht ausschließlich, aber sicherlich auch der Umsetzung jenes Pilotprojektes zu verdanken, das die Stadt Duisburg in Zusammenarbeit mit dem Land, der Bezirksregierung und der Wübben-Stiftung im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hatte.

Info Besetzungsquote bei über 90 Prozent Schulleitungen Von ursprünglich zwölf unbesetzten Schulleiterstellen an Grundschulen konnten im vergangenen Jahr sieben besetzt werden. Die Besetzungsquote liegt nun bei 93 Prozent. Stellvertretende Schulleitungen Von 25 unbesetzten Konrektoren-Stellen im Jahr 2018 konnten zehn besetzt werden. Die Besetzungsquote hier liegt bei 76 Prozent.

„Vom Lehren zum Leiten“ zielt darauf ab, mittelfristig mehr vakante Leitungsstellen an Schulen zu besetzen. Im Grunde geht es bei der Initiative darum, Lehrer dazu zu motivieren, sich um eine Schulleiterstelle zu bewerben. Das sollte mit attraktiven Fortbildungsmaßnahmen geschehen. Während der etwa einjährigen Projektlaufzeit nahmen die Lehrer, die sich für eine Leiterstelle interessierten, an Fortbildungen zu Handlungsfeldern der Schulleitung teil. Diese Fortbildungen wurden, unterstützt von der Wübben-Stiftung, von der Bezirksregierung Düsseldorf organisiert. Was die Fortbildung von anderen Weiterbildungen unterscheidet, ist der Praxisbezug. So konnten die Lehrer einem Schulleiter bei der täglichen Arbeit über die Schulter schauen. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer ermuntert, eigenverantwortlich ein Entwicklungsprojekt an der eigenen Schule durchzuführen. Während des ganzen Jahres wurden die aufstrebenden Pädagogen in Kleingruppen von Fachkräften (Prozessmoderatoren) begleitet.

Ein weiterer positiver Effekt des Projektes sei gewesen, dass es den Teilnehmern die Möglichkeit eröffnet habe, sich über ihre beruflichen Perspektiven klarzuwerden, sagte Markus Warnke, Geschäftsführer der Wübben-Stiftung. „Mehr als 40 Prozent der Teilnehmer haben nach dem Projekt angegeben, dass sie sich die Übernahme einer Schulleitung vorstellen könnten, mehr als 80 Prozent, dass ihnen das Projekt dabei geholfen hätte, Klarheit über ihren weiteren beruflichen Weg zu gewinnen. Das ist ein Erfolg.“