VHS Duisburg mit neuem Programm Von Pilates über Achtsamkeit bis zur Arbeit am Flipchart

Die Führungsspitze der VHS wird nach dem Weggang der langjährigen Sprachenabteilungsleiterin Gisela Böllert seit dem 1. Juli durch Alexander Sagafe verstärkt. In den vergangenen acht Jahren hat Alexander Sagafe den Fachbereich Deutsch/Integration an der VHS Düsseldorf geleitet und dabei wertvolle Erfahrungen in der Sprachvermittlung sowie der Integrationsarbeit gesammelt. „Mit großer Begeisterung trete ich die neue Aufgabe als Abteilungsleitung Sprachen an der VHS Duisburg an und freue mich, gemeinsam mit meinem Team das breite Angebot an Sprachkursen und Prüfungen weiterzuentwickeln und zu gestalten“, so Alexander Sagafe.