Zusammenschluss für 2021 wird geprüft : Volksbanken im Ruhrgebiet wollen fusionieren

Duisburg Die Volksbank Rhein-Ruhr und die Volksbank Ruhr Mitte wollen 2021 fusionieren. Die neue Genossenschaftsbank hätte über 80.000 Mitglieder und knapp 700 Mitarbeiter. Die Aufsichtsräte sollen bis Ende April eine Entscheidung fällen.

Die am Duisburger Innenhafen ansässige Volksbank Rhein-Ruhr und die Gelsenkirchener Volksbank Ruhr Mitte prüfen einen möglichen Zusammenschluss. Das teilten die beiden Genossenschaftsbanken am Dienstag mit. Die Vorstandsmitglieder der beiden Banken stünden in „vertrauensvollen und ergebnisoffenen“ Gesprächen über die Zielsetzung und Eckpfeiler einer möglichen Fusion im Jahr 2021.

Die Volksbank Rhein-Ruhr hat insgesamt 16 Geschäftsstellen, acht davon in Duisburg (Innenhafen, Sonnenwall, Sittardsberg, Rheinhausen, Alt-Hamborn, Meiderich, Röttgersbach und Walsum). Dazu kommen vier Filialen in Oberhausen (Mitte, Sterkrade, Osterfeld und Schmachtendorf), drei in Mülheim (Mitte, Saarn und Speldorf) und eine in Ratingen-Lintorf.