Genossenschaftsbank im Lockdown : Volksbank schließt Filialen vorübergehend

Die Zentrale der Volksbank Rhein-Ruhr am Duisburger Innenhafen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Die Volksbank Rhein-Ruhr schließt ihre 16 Geschäftsstellen in Duisburg, Mülheim, Oberhausen und Ratingen-Lintorf vom 21. Dezember bis 8. Januar. Das teilte die Bank am Freitag mit.

So werde der Servicebereich der Geschäftsstellen der Bank in diesem Zeitraum geschlossen, alle Bankgeschäfte seien aber weiterhin möglich.

„Unsere Berater sind in allen Geschäftsstellen weiterhin telefonisch, aber auch online – per Videotermin – erreichbar. Nach vorheriger Vereinbarung kann auch ein Termin vor Ort stattfinden – natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen“ erklärt Vorstandssprecher Thomas Diederichs.

Die Bank will an der Regelung bis vorerst 8. Januar 2021 festhalten, um Mitarbeiter und Kunden vor einer Ansteckung zu schützen. „Die aktuellen Entwicklungen und die Höhe der Infektionszahlen zwingen uns zu diesen Entscheidungen“, so Diederichs.