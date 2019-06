Umstellung für 75.000 Kunden : Volksbank informiert mit Lied über neues System

(jlu) Aufgrund einer umfangreichen technischen Systemumstellung bei der Volksbank Rhein-Ruhr kommt es vom Mittag des 9. August bis zum Morgen des 11. August zu Einschränkungen. Kunden der Bank könnten an dem Wochenende kein Geld an den bankeigenen Automaten abheben, teilt die Genossenschaftsbank mit.

Das Marketingteam der regionalen Bank hat, um alle Betroffenen frühzeitig zu informieren, einen innovativen Weg eingeschlagen: ein Lied samt Musikvideo. Mitarbeiter Marcel Schillings komponierte sowohl den Text als auch die Melodie selbst. „Die meisten rechnen nicht damit, dass eine Bank eine eigenkomponierte Musik nutzt, um ein so trockenes Thema wie eine Systemumstellung zu kommunizieren.“ so Marcel Schillings vom Online-Marketing, der Volksbank über die Idee.

Die Volksbank Rhein-Ruhr ruft alle Musikbegeisterten auf, den Song der Bank zu covern. „Es gibt wohl nichts, was noch nicht in einem Lied besungen wurde. Außer vielleicht eine technische Umstellung“, so Behrens mit einem Augenzwinkern. „So vielfältig wie unsere Region sind mit Sicherheit auch die kreativen Eigeninterpretationen, die man aus dem Song machen kann.“ Die beste Version wird nach dem 7. Juli prämiert und gewinnt einen Gutschein in Höhe von 1.000 Euro.