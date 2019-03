Kabarett in Rheinhausen: Kazmierczaks schwieriger Vorname

Rheinhausen Mit Volker Diefes, Tilman Lucke und Ludger Kazmierczak hat Gastgeber Matthias Reuter jede Menge komödiantische Vielfalt in die Bezirksbibliothek geholt.

Jetzt war Matthias Reuter wieder selbst Gastgeber seines angestammten Formats „Kabarett in der Bibliothek“ an der Rheinhauser Händelstraße. Und der Oberhausener Kabarettist hatte selbst hochwertiges Personal eingeladen, denn mit dabei waren Volker Diefes aus Krefeld, Tilman Lucke aus Berlin und Ludger Kazmierczak aus Kleve, so dass „saumäßig viel Spaß“, wie ihn die Leiterin der Bibliothek, Jutta Flaßhove, vorher wünschte, programmiert war.

Dann gab es Auszüge aus dem Programm „Smart ohne Phone“, und irgendwann schwelgte er in Erinnerungen und erzählte von seinen ersten Erfahrungen mit dem Computer Commodore C64. „Wissen Sie noch, wie es klang, wenn man sich über ein Modem in die Telefonleitung einwählte?“, fragte Diefes die etwa 120 Gäste und zauberte genau diesen surrenden, monotonen Klang aus seinem Smartphone. „Oder kennen Sie noch die Handbewegung, die man beim Spiel „Biathlon“ am Joystick machen musste?“ Viele der Gäste konnten lachend mitfühlen, als Diefes seine lustigen Anfänge mit der neuen Technologie schilderte. Wie ein aufstrebender, junger CDU-Politiker wirkte Tilman Lucke mit Scheitel, Brille, Anzug und Schlips bei seinem Auftritt. Selbst tritt er sehr oft in der „Distel“ an der Berliner Friedrichstraße auf. Genial war denn auch sein Song „Ich bin Mietpreis/Flüchtling...– der große GROKO-Deal“, in dem er alle geplanten Vorhaben, die im Koalitionsvertrag der Regierung vereinbart waren, so aufspießte, wie sie in Wirklichkeit gescheitert sind. Großen Applaus gab es von den Gästen dafür.